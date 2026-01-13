В Екатеринбурге у двулетнего мальчика началось воспаление мозга после ветрянки

13 января 2026, 11:42

Фото: Istock/Marina Demidiuk

В Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в больницу с воспалением мозжечка. Осложнение развилось у ребёнка после ветрянки. Об этом информирует Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.