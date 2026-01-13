В Екатеринбурге у двулетнего мальчика началось воспаление мозга после ветрянки
В Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в больницу с воспалением мозжечка. Осложнение развилось у ребёнка после ветрянки. Об этом информирует Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Мать мальчика сообщила, что первые признаки ветряной оспы появились 1 января. Врач пришёл на дом и назначил терапию. После временного улучшения у малыша снова поднялась температура, а сыпь усилилась. Затем кроха начал терять координацию — он не мог стоять и ходить, постоянно падал.
Ребёнка госпитализировали в инфекционное отделение. Анализы показали воспаление мозжечка. Врачи пояснили, что это редкое неврологическое осложнение после вирусных инфекций, например, ветрянки.
Мать предположила, что осложнение могло возникнуть из-за позднего начала лечения или из-за последствий гипоксии, которую мальчик перенёс в младенчестве. Сейчас малыш остаётся в больнице, врачи продолжают наблюдать за его состоянием.
