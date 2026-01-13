«Заткнись и рожай»: Пациентки рассказали о кошмаре в роддоме, где умерли 9 младенцев

13 января 2026, 11:06

В Новокузнецке главврача отстранили от должности после гибели новорожденных

Фото: Istock/Motortion

Ряд пациенток сообщили о нарушениях в новокузнецком роддоме №1. По их словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, персонал применял запрещённую акушерскую манипуляцию — давление на живот для ускорения родов. Эта процедура создаёт риски для здоровья матери и ребёнка.