«Заткнись и рожай»: Пациентки рассказали о кошмаре в роддоме, где умерли 9 младенцев
Ряд пациенток сообщили о нарушениях в новокузнецком роддоме №1. По их словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, персонал применял запрещённую акушерскую манипуляцию — давление на живот для ускорения родов. Эта процедура создаёт риски для здоровья матери и ребёнка.
Женщины рассказали о грубом обращении со стороны медиков: их оставляли без помощи во время схваток, использовали ненормативную лексику и оскорбления. Ранее в этом медучреждении зафиксировали смерть девяти новорождённых.
Руководство больницы отстранило главного врача от должности. В прошлом году в роддоме произошёл инцидент с травмой конечности у плода при преждевременных родах. Родственники пациентки сообщили о некорректном поведении медицинского персонала в той ситуации.
В одном из недавних случаев новорождённый после родов в этом роддоме потребовал срочной госпитализации и реанимации. Ребёнка перевели в больницу Малаховского, где врачи провели необходимые лечебные мероприятия.
