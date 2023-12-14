В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел Range Rover

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В Екатеринбурге загорелся автомобиль марки Range Rover в подземном паркинге на улице Куйбышева. Об этом пишет E1.RU.
По информации издания, на место происшествия прибыли двадцать спасателей, а также несколько машин спецтехники. Отмечается, что возгорание удалось потушить быстро, жителей не эвакуировали.
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