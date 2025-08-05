В Екатеринбурге вышел на свободу осуждённый за педофилию 87-летний тренер

05 августа 2025, 15:04

Фото: iStock/simpson33

В Екатеринбурге освобождён 87-летний тренер по настольному теннису и спортивному ориентированию Николай Ражев, который был осужден по делу о домогательствах к несовершеннолетней девочке. Об этом пишет издание URA.ru.