В Екатеринбурге вышел на свободу осуждённый за педофилию 87-летний тренер
В Екатеринбурге освобождён 87-летний тренер по настольному теннису и спортивному ориентированию Николай Ражев, который был осужден по делу о домогательствах к несовершеннолетней девочке. Об этом пишет издание URA.ru.
В октябре 2023 года Чкаловский районный суд города приговорил Ражева к двум годам заключения в колонии строгого режима. Тренера признали виновным по двум эпизодам по статье Уголовного кодекса РФ о насильственных действиях сексуального характера.
Николай Ражев является заслуженным мастером спорта СССР по спортивному ориентированию, капитаном сборной Советского Союза, призёром чемпионата мира, а также чемпионом России по настольному теннису среди ветеранов. Его профессиональная карьера была отмечена значительными достижениями в спорте, однако уголовное дело серьёзно повлияло на его репутацию.
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