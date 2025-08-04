В Индии школьная учительница домогалась ученика
В Индии арестовали школьную учительницу, её обвиняют в домогательствах к ученику
В городе Нави-Мумбаи, Индия, задержали школьную учительницу: её обвиняют в домогательствах к ученику, пишет NDTV.
Сначала 35-летняя женщина переписывалась со школьником в соцсетях, затем стала звонить ему по видеосвязи, при этом она была частично оголена. Звонки продолжались до тех пор, пока ученик не рассказал о происходящем родителям.
Его отец обратился в полицию и заявил, что разговоры с полураздетой учительницей негативно повлияли на психическое здоровье ребёнка. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Теперь полиция пытается выяснить, были ли другие жертвы школьной учительницы.
Читайте также: