В Индии школьная учительница домогалась ученика

04 августа 2025, 09:34

В Индии арестовали школьную учительницу, её обвиняют в домогательствах к ученику

Фото: iStock/Serghei Turcanu

В городе Нави-Мумбаи, Индия, задержали школьную учительницу: её обвиняют в домогательствах к ученику, пишет NDTV.