В индийском округе Надия владелец отеля продавал иностранку гостям
В индийском округе Надия произошел шокирующий случай. Об этом сообщает The Statesman.
Владелец отеля заманил 22-летнюю девушку из Бангладеш обещаниями о работе, но вместо этого продал ее в рабство. Хозяин гостиницы «Кали Ма» в Бахадурпуре заставлял пострадавшую заниматься проституцией.
Она сумела сбежать, но во время попытки незаконного пересечения границы 19 декабря пограничники задержали ее. Правоохранители арестовали владельца отеля и начали расследование, чтобы выявить других участников этой преступной схемы.
