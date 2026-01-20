В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту отравления детей в аквапарке
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления пятерых детей в аквапарке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
В январе 2026 года в правоохранительные органы поступила информация о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у несовершеннолетних, посетивших аквапарк на улице Щербакова. Предварительно, пострадали пятеро детей.
Следствие рассматривает версию о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в работе точек общественного питания, расположенных на территории аквапарка. Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства в кафе с мороженым и кафетерии — их деятельность приостановлена на 30 суток.
В региональном управлении ФССП уточнили, что входные группы заведений опечатаны, а руководство предупредили об ответственности в случае незаконного возобновления работы. Уголовное дело возбудили по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Следственные действия продолжаются.
Читайте также: