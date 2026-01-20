Раскрыты причины, по которым в Крыму введены графики временных отключений электричества
В трех районах Крыма ввели графики временных отключений электроэнергии. Это решение связано с увеличением нагрузки на электросети из-за холодной погоды. Пресс-служба министерства топлива и энергетики республики сообщила о ситуации, пишет РИА Новости.
Ранее часть северного и северо-западного Крыма обесточили из-за технологических нарушений. Представители «Крымэнерго» уверили, что восстановят электроснабжение в течение трех часов. Графики затронули Джанкойский, Раздольненский и Сакский районы. Объем составляет 10 МВт во время утреннего пика потребления. Атмосферный циклон и резкое похолодание привели к росту спроса на электроэнергию, что вызвало перегрузку сетей.
Прекращения электроснабжения коснутся более 23 тысяч человек и 29 социальных объектов. Также существует вероятность отключения дополнительных населенных пунктов. Жителям советуют заранее подготовиться к временным неудобствам.
