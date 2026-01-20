Раскрыты причины, по которым в Крыму введены графики временных отключений электричества

20 января 2026, 10:58

В 3 районах Крыма ввели графики временного отключения света из-за нагрузки

Фото: iStock/Евгений Харитонов

В трех районах Крыма ввели графики временных отключений электроэнергии. Это решение связано с увеличением нагрузки на электросети из-за холодной погоды. Пресс-служба министерства топлива и энергетики республики сообщила о ситуации, пишет РИА Новости.