Суд приговорил двух таджиков к 14 годам за подготовку теракта в школе в ДНР
Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в Донецкой Народной Республике. Двое уроженцев Таджикистана признаны виновными в планировании подрыва школы в городе Дебальцево. Об этом сообщил представитель суда.
По информации следствия, с 16 февраля по 21 марта 2024 года один из подсудимых на территории автовокзала «Южный» в Донецке согласился на предложение неизвестного лица совершить теракт за денежное вознаграждение. Целью должна была стать одна из общеобразовательных школ Дебальцево. Позже он привлёк к плану сообщника, который также дал согласие на участие.
Следствие установило, что одному из фигурантов передали сумку с двумя взрывными устройствами. Он принес её домой, после чего обсуждал детали будущего преступления с сообщником. В апреле 2024 года сумку со взрывчаткой обнаружили и изъяли сотрудники силовых структур.
Суд назначил обоим подсудимым наказание в виде 14 лет лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
