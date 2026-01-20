Суд приговорил двух таджиков к 14 годам за подготовку теракта в школе в ДНР

20 января 2026, 11:50

Фото: iStock/BCFC

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в Донецкой Народной Республике. Двое уроженцев Таджикистана признаны виновными в планировании подрыва школы в городе Дебальцево. Об этом сообщил представитель суда.