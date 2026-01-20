Достижения.рф

Росгвардия задержала более 50 человек в Москве

Росгвардия провела рейд в Москве по выявлению миграционных нарушений

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии провели рейд на юго-западе столицы. В ведомстве предоставили соответствующие кадры.



В одном из хостелов задержали свыше 50 человек, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства. Спецназ оказал поддержку Военному следственному управлению СК и МВД России в рамках оперативно-профилактического мероприятия. Всех доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности. Операция направлена на борьбу с нарушениями в сфере миграции и обеспечение правопорядка в городе.

Ранее сообщалось, что сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны поймали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0