В Японии женщина оставила восьмилетнего сына одного в горах за непослушание
В Японии задержали женщину, которая оставила восьмилетнего сына одного в горах в «воспитательных целях». Инцидент произошёл в префектуре Сидзуока, сообщает издание Japan Today.
По версии полиции, 22 февраля администратор кемпинга недалеко от города Мисима сообщил о мальчике, который попросил помощи, заявив, что его бросила мать. Позже в правоохранительные органы обратилась 28-летняя женщина и рассказала, что оставила ребёнка в горах, а вернувшись спустя час, не нашла его на прежнем месте.
Выяснилось, что женщина и её бойфренд намеренно оставили мальчика одного из-за плохого поведения. Пару задержали. Сейчас полиция проверяет, подвергался ли ребёнок насилию со стороны матери и её спутника.
