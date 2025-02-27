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В ходе рейдов по хостелам на востоке Москвы выявили 60 нелегалов

Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Восточном административном округе Москвы сотрудники правоохранительных органов провели масштабные рейды по хостелам, в результате которых были выявлены 60 нелегальных мигрантов и 20 граждан Российской Федерации, не вставших на воинский учет. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что рейды были организованы военными следственными органами совместно с полицией в соответствии с поручением председателя Следственного комитета Российской Федерации. Проверки проходили в двух хостелах на востоке столицы.

В ходе операции все незаконно находившиеся на территории России граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Граждане, не прошедшие регистрацию на воинский учет, были направлены в военный комиссариат для выполнения необходимых процедур.

Первое общежитие, построенное в Московской области для мигрантов-вахтовиков, получило разрешение на запуск в эксплуатацию, она расположено на территории складского комплекса «Домодедово 2». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учёт
#рейды
РИА Новости: Москвича оштрафовали за рекламу даркнет-магазина по продаже наркотиков
27 февраля 2025, 07:12

Фото: iStock/TheCrimsonRibbon

Суд в Москве наложил штраф на местного жителя за продвижение в соцсетях даркнет-магазина, торгующего наркотиками, сообщили РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.
Оперативники выявили, что мужчина рекламировал в своих роликах Kraken — крупный российский даркнет-рынок, где продают наркотики, поддельные документы и предлагают услуги по отмыванию денег.

Обвиняемый управлял аккаунтами в TikTok, Instagram* и YouTube, представляясь в описании профиля как создатель веселых и крутых видео об играх.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в Instagram* случился серьезный сбой на фильтрацию контента. Пользователи начали замечать неполадки 26 февраля, а в ночь на 27 февраля интернет заполонили тонны жалоб и недовольств. Из-за предполагаемых проблем с модерацией Ленты юзеров заполонили клипы с порно, убийствами и другими жесткими рекомендациями.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Instagram* потонул в жестоком контенте убийств, порно и нацизма: что происходит с платформой 26-27 февраля?
26-27 февраля ленты Instagram* заполнили клипы насилия и порно, пользователи в шоке
27 февраля 2025, 06:00

Фото: скриншот ​ленты пользователя Instagram* на данный момент

С 26 февраля 2025 года пользователи Instagram* заметили резкий рост жестокого и шокирующего контента в своих лентах. Данный контент включает в себя: порнографические материалы, кровожадные клипы с насилием и драками, контент, прославляющий идеи нацизма. Проблема не разрешилась. Своим возмущением и недовольством люди начали делиться на других социальных платформах.
К счастью, «рейтинговые» посты продолжают появляться с цензурой, так что пользователи могут избежать просмотра попадающихся на глаза ужасов. Однако один неверный клик — и можно увидеть убийство или изнасилование.

С проблемой сталкиваются не все, но многие.

В ночь с 26 на 27 февраля по московскому времени люди все еще активно жаловались на проблему в Сети, однако официального ответа от Meta* до сих пор не поступило. Самый большой наплыв шокированных юзеров наблюдается на платформе Reddit. Все, как один, задают вопрос: что, боже мой, происходит с Instagram*? Почему модераторы ничего не предпримут?

Фото: скриншот поста Reddit с огромным количеством жалоб

«Господи... В моей предложке попадаются клипы «несерьезной жестокости», где собока глупость какую-нибудь делает до... ну. Убийства. Настоящего убийства. Кому-то отстреливают головы, а только что мне попался клип, где чувак выкопал себе могилу, а потом его на видео УБИЛИ в ней же!», — написал один из испуганных пользователей.
За фильтрацию нежелательного материала на платформе отвечают искусственный интеллект (ИИ) и люди-модераторы. ИИ распознаёт явные нарушения, а сотрудники уточняют настройки, проверяют сложные случаи и быстро убирают опасный контент.

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Отсутствие контроля со стороны живых модераторов привело к тому, что алгоритм работает без нужных корректировок в реальном времени. Из-за этого в Instagram* просачиваются ролики с кадрами аварий без цензуры, драками и другим шокирующим материалом, который обычно удаляют почти сразу.

Некоторые пользователи считают, что проблема связана с нехваткой модераторов, другие винят изменения в алгоритмах приложения.

Фото: скриншот статьи WP про аналогичную проблему Instagram* 2023 года

«26 февраля — проклятая дата для Instagram*! Разве не «смешно», что в 2023 году в тот же день писали статьи о похожем сбое? Буквально аналогичная проблема была», — поделился еще один пользователь.
Пока неизвестно, как долго продлится этот сбой. Пользователи активно предупреждают знакомых о том, что в Instagram* сейчас лучше не заходить, чтобы не рисковать, особенно если ты — впечатлительный человек.

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Извращенный тренер женской футбольной команды спрятал камеру в их душевой и попал под суд
В Германии тренер подглядывал за голыми футболистками в душевой через скрытую камеру
27 февраля 2025, 03:56

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

В Германии разразился скандал вокруг 38-летнего тренера-извращенца женской футбольной команды SV Böhme из города Бёме (Нижняя Саксония). Мужчина установил в раздевалке и душевой спортсменок скрытую камеру, пишет Bild.
Уточняется, что Михаэль У. на протяжении нескольких лет тайно снимал спортсменок в раздевалке с помощью мини-камеры, замаскированной под шариковую ручку. Устройство, купленное онлайн, было встроено в обычный корпус и активировалось незаметным нажатием. После тренировок тренер оставлял «ручку» в душевой, где футболистки переодевались, а позже забирал её для просмотра записей.

В марте 2024 года одна из девушек, заметив подозрительный предмет, обратилась в полицию. Хотя изначально предполагалось около 40 пострадавших, доказать нарушение приватности наверняка удалось только в отношении девяти девушек (восемь совершеннолетних и одна несовершеннолетняя).

Суд приговорил тренера к условному сроку и обязал выплатить каждой жертве по 500 евро компенсации. Мужчина, ранее не судимый, признал вину и начал курс психотерапии, что учли при вынесении приговора. После увольнения он решил сменить место жительства.

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Замглавы Херсонской ОВА сбил 50-летнего велосипедиста насмерть
27 февраля 2025, 03:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Заместитель главы Херсонской областной военной администрации, назначенный киевскими властями, стал виновником смертельного ДТП в селе Посад-Покровское. Украинские СМИ уточняют, что он сбил велосипедиста.
Инцидент произошел в среду около 18:00 по местному времени (19:00 мск) на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск»: автомобиль Renault Megane под управлением чиновника совершил наезд на 50-летнего велосипедиста, выехавшего со второстепенной дороги.

Мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

Имя замначальника ОВА в материалах дела не раскрывается.

Автомобиль был изъят для экспертизы. Полиция, подконтрольная ВСУ, ищет свидетелей происшествия, сообщили в правоохранительных органах Херсонской области.

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#происшествия
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В Приморье отловили нападавшего на лошадей крупного амурского тигра
27 февраля 2025, 02:17

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Приморье специалисты совместной группы охотничьего надзора и нацпарка «Земля леопарда» провели отлов амурского тигра, неоднократно атаковавшего лошадей на ферме возле поселка Тихий. Видео и фото выложили в Telegram-канале «МинПрироды25».
Поимка произошла в Надеждинском районе в ночь на 27 февраля 2025 года. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, у хищника не обнаружено видимых травм.

На Дальнем Востоке действует система регулирования конфликтов между людьми и крупными хищниками: тигров, угрожающих жизни или сельхозживотным, отлавливают, проверяют их состояние и либо выпускают в безопасные зоны, либо оставляют в центрах реабилитации.

Амурский тигр, самый крупный подвид, занесен в международную Красную книгу. Его популяция почти исчезла в XX веке из-за браконьерства. Для защиты вида в 2013 году по инициативе Владимира Путина создан центр «Амурский тигр», занимающийся сохранением и расширением ареала этих животных.

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