В ходе рейдов по хостелам на востоке Москвы выявили 60 нелегалов

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В Восточном административном округе Москвы сотрудники правоохранительных органов провели масштабные рейды по хостелам, в результате которых были выявлены 60 нелегальных мигрантов и 20 граждан Российской Федерации, не вставших на воинский учет. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что рейды были организованы военными следственными органами совместно с полицией в соответствии с поручением председателя Следственного комитета Российской Федерации. Проверки проходили в двух хостелах на востоке столицы.
В ходе операции все незаконно находившиеся на территории России граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Граждане, не прошедшие регистрацию на воинский учет, были направлены в военный комиссариат для выполнения необходимых процедур.
Первое общежитие, построенное в Московской области для мигрантов-вахтовиков, получило разрешение на запуск в эксплуатацию, она расположено на территории складского комплекса «Домодедово 2». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ходе операции все незаконно находившиеся на территории России граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Граждане, не прошедшие регистрацию на воинский учет, были направлены в военный комиссариат для выполнения необходимых процедур.
Первое общежитие, построенное в Московской области для мигрантов-вахтовиков, получило разрешение на запуск в эксплуатацию, она расположено на территории складского комплекса «Домодедово 2». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова