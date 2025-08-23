В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет

23 августа 2025, 17:18

В Пулково из-за ограничений задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет

Фото: iStock/Oleg Elkov

Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за ограничений. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.