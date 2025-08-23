В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет
Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за ограничений. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
По информации ведомства, задержаны несколько международных рейсов, включая те, которые следовали в Баку, Ереван, Санью и Батуми.
В Пулково введены ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении одного БПЛА в Тосненском районе, отметив отсутствие пострадавших и разрушений.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров, включая предоставление услуг в соответствии с федеральными авиационными правилами.
