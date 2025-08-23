В Петербурге мужчина нападал на людей в центре города после ссоры с женой
В Петербурге мужчину подозревают в нападении на молодого человека в центре города. Об этом информирует 78.ru.
Инцидент произошел после концерта репера GONE.Fludd, который проходил на территории Гостинного двора. По информации портала, 25-летний мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на прохожих.
Очевидцы рассказали, что он пытался остановить свою жену и маленькую дочь, которые направлялись к метро. Молодые люди попытались оттащить его, но мужчина напал на них. В результате он ранил 17-летнего юношу. С порезами на пальцах левой руки его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, указывается в материале.
Одна из свидетельниц вызвала полицию, и нападавшего задержали. По словам детей пары, они отправились на праздник разводных мостов, а затем родители решили продолжить веселье. Отец, выпив много алкоголя, начал избивать жену.
