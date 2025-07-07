В Екатеринбурге жестоко избит ведущий канала «Карусель»

Андрей Гликоген ( Instagram* @glycogentvru )

Ведущий канала «Карусель» Андрей Гликоген был жестоко избит в Екатеринбурге. Как сообщает Ural Mash, по словам менеджера артиста, на него напал полицейский Кирилл, который выстрелил в воздух, приставил табельное оружие к голове, надел наручники и избил.



Сообщается, что нападавший пытался подкинуть наркотики. Гликоген снял побои в Москве и написал заявление в СК и прокуратуру.

Концерт артиста отменен, а подозреваемый полицейский отстранен от работы. По предварительной информации, мотивом нападения стала ревность.

​*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).

Виктория Иванченко

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