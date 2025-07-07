В Екатеринбурге жестоко избит ведущий канала «Карусель»

07 июля 2025, 12:38

Андрей Гликоген ( Instagram* @glycogentvru )

Ведущий канала «Карусель» Андрей Гликоген был жестоко избит в Екатеринбурге. Как сообщает Ural Mash, по словам менеджера артиста, на него напал полицейский Кирилл, который выстрелил в воздух, приставил табельное оружие к голове, надел наручники и избил.