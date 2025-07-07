В Екатеринбурге жестоко избит ведущий канала «Карусель»
Ведущий канала «Карусель» Андрей Гликоген был жестоко избит в Екатеринбурге. Как сообщает Ural Mash, по словам менеджера артиста, на него напал полицейский Кирилл, который выстрелил в воздух, приставил табельное оружие к голове, надел наручники и избил.
Сообщается, что нападавший пытался подкинуть наркотики. Гликоген снял побои в Москве и написал заявление в СК и прокуратуру.
Концерт артиста отменен, а подозреваемый полицейский отстранен от работы. По предварительной информации, мотивом нападения стала ревность.
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