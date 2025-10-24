В Москве задержали брянского таксиста, изнасиловавшего пьяную пассажирку
В Москве задержали таксиста из Брянской области, которого обвиняют в насилии над 21-летней девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Отмечается, что мужчина увидел пьяную девушку около бара в Мещанском районе столицы и предложил подвезти её. По дороге пассажирка уснула, и водитель совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.
Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. Таксиста оперативно задержали и уже арестовали.
Сейчас уроженца Брянской области проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
Читайте также: