Кадры падения пассажирского автобуса со склона в Эквадоре появились в Сети
Автобус с пассажирами рухнул со склона в эквадорских Андах, в результате чего погибли не менее 13 человек. Об этом пишет портал PanAm Post.
Авария случилась вблизи города Симиатуг, который находится в провинции Боливар в южноандийской части страны. По предварительным данным, на трассе произошло столкновение, после которого автобус сорвался со склона. В процессе падения транспортное средство несколько раз перевернулось.
На данный момент подробности инцидента, включая причины аварии и точное число пострадавших, уточняются.
