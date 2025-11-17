Кадры падения пассажирского автобуса со склона в Эквадоре появились в Сети

17 ноября 2025, 04:49

В Эквадоре авария с автобусом унесла жизни 13 человек

Фото: istockphoto / Vladimir Dyavhkov

Автобус с пассажирами рухнул со склона в эквадорских Андах, в результате чего погибли не менее 13 человек. Об этом пишет портал PanAm Post.