Мэр Киева призвал жителей уехать из города на фоне проблем с инфраструктурой

09 октября 2026, 01:22

Мэр Киева призвал жителей временно уехать из города из-за угрозы коммунального кризиса

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно уехать из города из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Гражданам рекомендуется перебраться к родственникам или друзьям, которые живут за пределами Киева. Об этом пишет Telegram-канал Mash.





После серии ударов в столице Украины произошёл масштабный блэкаут: остановились метро и наземный электротранспорт, начались перебои с водой и канализацией. Минэнерго страны подтвердило сведения о повреждении одного из важных энергообъектов.



