Мэр Киева призвал жителей уехать из города на фоне проблем с инфраструктурой
Мэр Киева призвал жителей временно уехать из города из-за угрозы коммунального кризиса
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно уехать из города из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Гражданам рекомендуется перебраться к родственникам или друзьям, которые живут за пределами Киева. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
После серии ударов в столице Украины произошёл масштабный блэкаут: остановились метро и наземный электротранспорт, начались перебои с водой и канализацией. Минэнерго страны подтвердило сведения о повреждении одного из важных энергообъектов.
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Кличко предупредил, что проблемы с водопроводной инфраструктурой могут привести к серьёзным последствиям. Чтобы подготовиться к зиме, город создаёт резервные мощности для отопления и накапливает горючее, продукты и питьевую воду. Однако этих запасов может не хватить, если противовоздушная оборона не справится с задачей.
К возможному наплыву украинских беженцев сейчас готовится Молдова, которая пообещала принять всех нуждающихся в убежище, если ситуация ухудшится. Страна также планирует оказывать Киеву логистическую поддержку.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, когда Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров. Он связал возможные сроки с погодой и состоянием энергетической системы — если российские удары по инфраструктуре сохранят нынешний масштаб или усилятся, Киеву больше не удастся игнорировать последствия новых повреждений.