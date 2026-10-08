В Тульской области у «наркоагрария» изъяли 50 кг марихуаны

08 октября 2026, 19:50

В Тульской области полиция изъяла у мужчины 50 кг марихуаны и 94 куста каннабиса

Фото: Istock/ronstik

В Щёкинском районе Тульской области пресекли выращивание каннабиса в промышленных масштабах. Об этом сообщает УМВД России по региону.