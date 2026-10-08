В Тульской области у «наркоагрария» изъяли 50 кг марихуаны
В Щёкинском районе Тульской области пресекли выращивание каннабиса в промышленных масштабах. Об этом сообщает УМВД России по региону.
Установлено, что в деревне Мясновка 54-летний местный житель выращивал запрещённые растения, чтобы затем сбывать урожай. При обыске в огороде и доме полицейские нашли 94 куста каннабиса.
Одну из комнат мужчина переоборудовал под ускоренную сушку: он поставил искусственное освещение и электронагреватели. Правоохранители изъяли около 50 кг растительного наркотика — подготовленную к продаже марихуану и высушенные части растений.
Помимо этого, в доме обнаружили 370 тысяч рублей. По предположению следствия, мужчина получил эти деньги от незаконного сбыта. Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили в ИВС, решается вопрос о мере пресечения.
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