Достижения.рф

Планшет раскрошился у москвича в руках из-за соцсетей

В московской квартире взорвался планшет из-за перегрева
Фото: Istock/cherezoff

В столичной квартире произошёл инцидент с планшетом Apple: устройство перегрелось, и его экран разрушился. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



28-летний владелец гаджета почувствовал запах гари, а затем услышал треск — это взорвался планшет, находившийся рядом. Когда мужчина открыл чехол, осколки стекла впились ему в руки.

Пострадавший связал перегрев с постоянными уведомлениями из соцсетей: экран нагрелся в зоне воздушной прослойки между матрицей и стеклом. Москвич отметил, что весь день он не прикасался к устройству. Мужчина отказался от госпитализации и самостоятельно удалил мелкие обломки. Планшет он больше не включал — прибор дымился и издавал запах гари.

До этого в Якутии произошёл похожий инцидент. 15-летний школьник погиб от удара током во время зарядки телефона.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0