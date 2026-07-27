Планшет раскрошился у москвича в руках из-за соцсетей
В столичной квартире произошёл инцидент с планшетом Apple: устройство перегрелось, и его экран разрушился. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
28-летний владелец гаджета почувствовал запах гари, а затем услышал треск — это взорвался планшет, находившийся рядом. Когда мужчина открыл чехол, осколки стекла впились ему в руки.
Пострадавший связал перегрев с постоянными уведомлениями из соцсетей: экран нагрелся в зоне воздушной прослойки между матрицей и стеклом. Москвич отметил, что весь день он не прикасался к устройству. Мужчина отказался от госпитализации и самостоятельно удалил мелкие обломки. Планшет он больше не включал — прибор дымился и издавал запах гари.
До этого в Якутии произошёл похожий инцидент. 15-летний школьник погиб от удара током во время зарядки телефона.
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