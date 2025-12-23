В Елабуге женщина зарезала знакомого во время ссоры
В Елабуге сотрудники Росгвардии задержали 36-летнюю местную жительницу, которая во время конфликта смертельно ранила ножом своего знакомого. Инцидент произошёл ранним утром в квартире на проспекте Нефтяников.
Как сообщает «Татар-информ», около четырёх часов утра женщина сама позвонила в полицию и сообщила, что несколько раз ударила мужчину ножом в грудь. Она рассказала, что гость начал её избивать, однако причины ссоры пояснять отказалась.
Прибывшие росгвардейцы обнаружили на диване тело 31-летнего мужчины без признаков жизни. Врачи скорой помощи подтвердили его смерть. Женщину передали сотрудникам полиции, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
