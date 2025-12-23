Достижения.рф

В Елабуге женщина зарезала знакомого во время ссоры

Фото: iStock/Alla Aramyan

В Елабуге сотрудники Росгвардии задержали 36-летнюю местную жительницу, которая во время конфликта смертельно ранила ножом своего знакомого. Инцидент произошёл ранним утром в квартире на проспекте Нефтяников.



Как сообщает «Татар-информ», около четырёх часов утра женщина сама позвонила в полицию и сообщила, что несколько раз ударила мужчину ножом в грудь. Она рассказала, что гость начал её избивать, однако причины ссоры пояснять отказалась.

Прибывшие росгвардейцы обнаружили на диване тело 31-летнего мужчины без признаков жизни. Врачи скорой помощи подтвердили его смерть. Женщину передали сотрудникам полиции, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0