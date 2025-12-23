Достижения.рф

Юный россиянин получил тяжелую травму на зимней горке

В Михайловске завели дело после падения ребенка на зимней горке
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Свердловской области восьмилетний мальчик сорвался с зимней горки и получил тяжелую травму. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



По данным ведомства, все произошло 20 декабря в Михайловске. Следователи выяснили, что у сооружения отсутствовали необходимые ограждения. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 238 УК: «Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью». Сейчас выясняются все причины и обстоятельства, при которых травмировался ребенок.

Ранее сообщалось о семилетнем мальчике из Ижевска, который ударился головой о торчащий шуруп в детской комнате в ресторане быстрого питания Burger King.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0