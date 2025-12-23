Юный россиянин получил тяжелую травму на зимней горке

23 декабря 2025, 17:13

В Михайловске завели дело после падения ребенка на зимней горке

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Свердловской области восьмилетний мальчик сорвался с зимней горки и получил тяжелую травму. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.