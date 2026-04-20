Женщина кинулась в ледяную воду ради спасения чайки
В Великобритании женщина спасла раненую чайку, которая более пяти часов просидела застрявшей в рыболовной сети. Об этом пишет Good News Network.
Птицу заметил волонтёр по спасению дикой природы Стюарт Битон: чайка не могла двигаться, поскольку лапа застряла в снастях. О находке сообщили в организацию Brambles Wildlife Rescue, после чего к спасательной операции привлекли Лоррейн Буллар.
Женщина уже имела опыт работы в службе, которая занимается поисково-спасательными миссиями на воде. Буллар надела гидрокостюм и проплыла около 15 метров в холодной воде, чтобы добраться до птицы и помочь ей.
На берегу волонтёры аккуратно освободили чайку от рыболовного крючка и передали специалистам. Сейчас пернатая проходит лечение: ей назначили антибиотики и противовоспалительные препараты. По словам сотрудников центра, состояние чайки улучшается.
