В российском университете студентка умерла во время волейбольного матча
В Костромском государственном университете во время волейбольного турнира умерла 18-летняя студентка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Трагедия произошла во время соревнований. Девушке внезапно стало плохо на площадке. Прибывшие медики попытались спасти студентку, но не смогли.
Прокуратура города Костромы организовала проверку по факту случившегося. Сотрудники ведомства уже начали выяснять обстоятельства гибели девушки. В учреждении пообещали провести проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья студентов. Отдельно специалисты оценят, насколько своевременно медики оказали девушке помощь.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Омской области, где 11-летний мальчик умер от бешенства после укуса щенка.
