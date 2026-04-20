В российском университете студентка умерла во время волейбольного матча

20 апреля 2026, 13:50

В университете Костромы во время спортивного турнира умерла 18-летняя студентка

Фото: Istock/DZ Lab

В Костромском государственном университете во время волейбольного турнира умерла 18-летняя студентка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.