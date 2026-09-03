Россиянка предстанет перед судом за рассылку интимных фото и видео своего мужа

03 сентября 2026, 20:42

В Уфе 20-летнюю девушку будут судить за рассылку интимных фото мужа

Фото: Istock/simpson33

В Уфе перед судом предстанет 20-летняя девушка. Ей вменяют рассылку интимных фото и видео своего мужа его знакомым. Информацию предоставила прокуратура Башкирии.