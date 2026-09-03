Россиянка предстанет перед судом за рассылку интимных фото и видео своего мужа
В Уфе перед судом предстанет 20-летняя девушка. Ей вменяют рассылку интимных фото и видео своего мужа его знакомым. Информацию предоставила прокуратура Башкирии.
Инцидент произошёл из-за того, что россиянка обнаружила в телефоне супруга компрометирующие снимки и запись, на которых он запечатлён с бывшей партнёршей. В марте прошлого года, движимая ревностью, она получила доступ к его аккаунту в социальной сети и разослала эти материалы его друзьям и близким.
Обвинение квалифицирует действия девушки как нарушение права на неприкосновенность частной жизни и незаконное распространение порнографических материалов. Фигурантка полностью признала свою вину. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего разбирательства.
До этого в Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю. Он напал на знакомого с мачете и убил его.
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