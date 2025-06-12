СК: при благоустройстве парка в Белгороде нашли человеческий череп

12 июня 2025, 22:14

Фото: istockphoto/nantonov

Человеческий череп обнаружили при благоустройстве парка в Белгороде. Об этом в четверг, 12 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК РФ.





В ведомстве пояснили, что рабочие, которые благоустраивали территорию в парке Ленина, обнаружили костные останки на улице Островского недалеко от жилого дома.





«Предварительно, в ходе осмотра с экспертом, было установлено, что давность обнаруженных останков относится к временам Великой Отечественной войны», — сказано в материале.

