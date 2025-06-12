СК: при благоустройстве парка в Белгороде нашли человеческий череп
Человеческий череп обнаружили при благоустройстве парка в Белгороде. Об этом в четверг, 12 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК РФ.
В ведомстве пояснили, что рабочие, которые благоустраивали территорию в парке Ленина, обнаружили костные останки на улице Островского недалеко от жилого дома.
«Предварительно, в ходе осмотра с экспертом, было установлено, что давность обнаруженных останков относится к временам Великой Отечественной войны», — сказано в материале.В СК резюмировали, что в настоящее время назначен ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства и более точно определить давность нахождения черепа в земле.
Перед этим стало известно, что подросток в Кемеровской области распространял через мессенджер нацистскую символику.