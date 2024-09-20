Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Энергодар подвергся повторной атаке ВСУ с помощью дронов. Об этом сообщили на ЗАЭС.
Уточняется, что в результате вражеской атаки создана прямая угроза безопасности Запорожской атомной станции. Согласно информации источника, повреждения получил трансформатор на подстанции «Заря».
Данная подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры ЗАЭС. Иные подробности на данный момент не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Данная подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры ЗАЭС. Иные подробности на данный момент не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова