Мэр Энергодара назвал цель ударов ВСУ по городу

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Атаки украинских боевиков на Энергодар преследуют «террористическую цель», утверждает мэр города Эдуард Сеновоз. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
По его словам, ВСУ стремятся сделать жизнь в городе невыносимой. Сеновоз подчеркнул, что украинские войска бьют по инфраструктурным объектам, чтобы нарушить подачу электричества и водоснабжения в преддверии холодов.
Пока городским властям удается ликвидировать последствия атак и жители Энергодара не испытывают нужды в продуктах и медикаментах, заключил градоначальник.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Пока городским властям удается ликвидировать последствия атак и жители Энергодара не испытывают нужды в продуктах и медикаментах, заключил градоначальник.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова