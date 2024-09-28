МАГАТЭ может получить доказательства обстрелов ЗАЭС Украиной

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ в результате их безрассудных действий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил, что в настоящее время отсутствуют доказательства причастности Киева к обстрелам атомных энергетических объектов, которые глава МАГАТЭ смог бы предъявить международному сообществу. По словам Ульянова, сложность заключается в том, что атаки на ЗАЭС осуществляются с помощью беспилотников.
По этой причине, как отметил постпред, глава МАГАТЭ, приезжая на объект, не может подтвердить, что ВСУ стоят за обстрелами.
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