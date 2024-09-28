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МАГАТЭ может получить доказательства обстрелов ЗАЭС Украиной

Постпред Ульянов: Гросси, возможно, получит доказательства атак ВСУ на ЗАЭС
28 сентября 2024, 09:23
Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ в результате их безрассудных действий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.


Он отметил, что в настоящее время отсутствуют доказательства причастности Киева к обстрелам атомных энергетических объектов, которые глава МАГАТЭ смог бы предъявить международному сообществу. По словам Ульянова, сложность заключается в том, что атаки на ЗАЭС осуществляются с помощью беспилотников.

По этой причине, как отметил постпред, глава МАГАТЭ, приезжая на объект, не может подтвердить, что ВСУ стоят за обстрелами.

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