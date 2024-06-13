В Ереване пострадал 101 человек при столкновениях с полицией у здания парламента

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Число обратившихся за помощью к медикам выросло до 101 человека после столкновений протестующих в Ереване с полицией у здания местного парламента. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Армении.
«В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратился 101 человек - гражданские лица и сотрудники полиции», – говорится в сообщении.
Уточняется, что 85 человек выписали, а еще 16 продолжают лечение. До этого была информация о 98 пострадавших.
В минувшую среду, 12 июня, у здания республиканского парламента собрались протестующие, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники протестной акции хотели прорвать оцепление, а силовики в свою очередь оттесняли их. В результате действий полицейских пострадала журналистка Наре Геворкян.
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Никита Кротов