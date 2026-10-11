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В Ереване произошла потасовка со стрельбой

В Ереване госпитализировали трех человек в результате драки со стрельбой
Фото: istockphoto/nixki

В Ереване произошла ссора с применением огнестрельного оружия, в результате которой три человека получили ранения, их доставили в больницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.



По данным ведомства, инцидент начался возле одного из домов на улице Агаси, где между гражданами возник конфликт. Впоследствии все продолжилось на Тбилисском шоссе, где и применялось оружие. Уточняется, что произошло это в ночь на воскресенье.

Сотрудники патрульной службы заметили вооруженного мужчину и обезвредили его. Задержанного также доставили в больницу.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Проводится следствие для установления всех обстоятельств произошедшего.

Никита Кротов

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