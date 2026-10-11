В Ереване произошла потасовка со стрельбой

11 октября 2026, 15:06

В Ереване госпитализировали трех человек в результате драки со стрельбой

Фото: istockphoto/nixki

В Ереване произошла ссора с применением огнестрельного оружия, в результате которой три человека получили ранения, их доставили в больницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.