В Перми госпитализировали шесть детей после отравления в детском саду
В Перми шестеро детей оказались в больнице после отравления в одном из детских садов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе города. У нескольких воспитанников учреждения резко ухудшилось самочувствие, врачи зафиксировали случаи острой кишечной инфекции.
Следователи уже приступили к проверке: проводится осмотр учреждения, назначены санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинская экспертизы. Специалистам предстоит установить источник заражения и обстоятельства случившегося.
В ведомстве подчеркнули, что ход расследования находится на контроле. Информация о состоянии госпитализированных детей пока не уточняется.
