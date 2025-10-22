В Ессентуках зоозащитница отправляла порно ребенку, на которого напал ротвейлер
В Ессентуках зоозащитница отправляла пострадавшему от собаки ребенку порно и обещала сделать с ним тоже самое. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СКР по Ставрополью.
В июле метис ротвейлера несколько недель держал в страхе местных жителей. Сначала собака напала на мальчика, вышедшего из дома в магазин, а затем искусала ребенка на детской площадке. Пострадавших госпитализировали с рваными ранами рук.
Как оказалось, зоозащитники винили во всем самих детей и стали угрожать родителям. Одна из активисток начала писать ребенку и отправила ему развратное видео. После женщина пообещала сделать с несовершеннолетним то же самое.
Мама мальчика обратилась в полицию. Теперь зоозащитнице грозит уголовный срок за растление малолетних.
Читайте также: