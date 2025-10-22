В Ессентуках зоозащитница отправляла порно ребенку, на которого напал ротвейлер

22 октября 2025, 13:30

Фото: iStock/scyther5

В Ессентуках зоозащитница отправляла пострадавшему от собаки ребенку порно и обещала сделать с ним тоже самое. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СКР по Ставрополью.