В Эстонии женщины устроили драку на концерте Валерия Меладзе

Валерий Меладзе (Фото: Телеграм @meladze_official)
В Эстонии женщины устроили драку на концерте 59-летнего певца Валерия Меладзе. Мероприятие проходило 11 марта в Таллине в спортивном комплексе «Тондираба», сообщило издание Sport24.ru.
Инцидент случился во время исполнения артистом песни «Небеса» — женщины продолжили разборки, даже когда Меладзе общался со зрителями.
Уточнялось, что одна из гостей мероприятия схватила другую за волосы. Находившиеся рядом люди просили их прекратить и занять свои места.
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Уточнялось, что одна из гостей мероприятия схватила другую за волосы. Находившиеся рядом люди просили их прекратить и занять свои места.
«Стоят, ничего не видно. Порвали цепочку девушке», — обратилась женщина к подошедшему охраннику.Пользовательница соцсетей, опубликовавшая ролик, на вопрос подписчиков, что не поделили девушки, ответила: «Вид на Валеру загородили».В Сети возмутились, что зрители приобретают билеты в партер и начинают танцевать на сидячих местах — из-за этого они загораживают сцену. Автор видео объяснила, что на этом выступлении не была предусмотрена фан-зона.
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Ольга Енгалычева