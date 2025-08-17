В Европе десятки человек подозреваются в поджоге лесов
С начала лета в Испании по подозрению в поджогах задержали 27 человек, ещё 92 фигуранта находятся под следствием, сообщает Europa Press со ссылкой на МВД.
Речь идёт о периоде с 1 июня, когда стартовала национальная кампания по борьбе с лесными пожарами, по 16 августа.
По последним данным в стране продолжают гореть 20 лесных очагов. Ожидается прибытие авиации из Нидерландов для помощи в тушении. Несмотря на сложную ситуацию, в Испании пока не вводили режим чрезвычайного положения.
В начале августа крупный пожар на юге Франции охватил около 16 тыс. га — это крупнейшее возгорание за последние 20 лет. Пожар унес жизнь пожилой женщины, ещё девять человек получили ранения. Огонь уничтожил примерно 30 автомобилей и 25 зданий, около 2,5 тыс. домов остались без электроснабжения, были закрыты некоторые трассы.
