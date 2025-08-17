В Европе десятки человек подозреваются в поджоге лесов

17 августа 2025, 21:30

В Испании с начала лета арестовали около 30 человек за разжигание пожаров

Фото: istockphoto/grafoto

С начала лета в Испании по подозрению в поджогах задержали 27 человек, ещё 92 фигуранта находятся под следствием, сообщает Europa Press со ссылкой на МВД.