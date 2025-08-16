Мощный пожар охватил склады и букмекерскую контору в Новой Москве
Крупный пожар охватил комплекс зданий в Щербинке, включающий склады, кафе, пекарню и букмекерскую контору на Люблинской улице.
По предварительным данным, возгорание началось в здании букмекерской конторы, после чего огонь распространился на соседние объекты. Пожарные службы оперативно прибыли на место для ликвидации огня.
Рассматривается версия умышленного поджога, хотя точная причина происшествия пока не установлена. Информация о возможных пострадавших уточняется спасателями.
На месте продолжают работать экстренные службы, сосредоточив усилия на локализации пожара и предотвращении дальнейшего распространения огня.
