Во Владивостоке пассажиры загоревшегося катера бросились в воду, спасаясь от огня

17 августа 2025, 12:29

Во Владивостоке загорелся катер с пассажирами на борту

Фото: iStock/BogdanV

Пожар вспыхнул на катере, на борту которого находились люди. Пассажиры были вынуждены прыгать в воду, чтобы спастись от огня, пишет РИА Новости.