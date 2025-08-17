Достижения.рф

Во Владивостоке пассажиры загоревшегося катера бросились в воду, спасаясь от огня

Во Владивостоке загорелся катер с пассажирами на борту
Фото: iStock/BogdanV

Пожар вспыхнул на катере, на борту которого находились люди. Пассажиры были вынуждены прыгать в воду, чтобы спастись от огня, пишет РИА Новости.



Инцидент произошёл в бухте Миноносок, расположенной в Хасанском районе Владивостока.

Свидетели и очевидцы инцидента опубликовали в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, как с судна поднимаются густые клубы дыма. Люди в панике покидали катер, спасаясь от угрозы.

На данный момент официальные службы не предоставили точных данных о числе пострадавших и причине возгорания. На месте происшествия работают спасательные службы и сотрудники МЧС, которые пытаются локализовать пожар и выяснить все обстоятельства инцидента.

Сотрудники правоохранительных и следственных органов приступили к проверке, чтобы установить причины возгорания и оценить ущерб.

Анастасия Чинкова

