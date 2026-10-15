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Стало известно о крупном ДТП на МКАД

В Москве на МКАД случилась крупная авария
Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

На внутренней стороне 41-го километра МКАД, в районе съезда, произошла авария. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.



По данным ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы. Причины инцидента и сведения о пострадавших в настоящее время уточняются.

В Дептрансе отметили, что в районе ДТП наблюдается затруднение движения. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты объезда.

Ранее массовая авария произошла на проспекте Мира в Москве. Один человек пострадал. Сведений о его состоянии не приводилось.

Никита Кротов

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