Стало известно о крупном ДТП на МКАД
В Москве на МКАД случилась крупная авария
На внутренней стороне 41-го километра МКАД, в районе съезда, произошла авария. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
По данным ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы. Причины инцидента и сведения о пострадавших в настоящее время уточняются.
В Дептрансе отметили, что в районе ДТП наблюдается затруднение движения. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты объезда.
Ранее массовая авария произошла на проспекте Мира в Москве. Один человек пострадал. Сведений о его состоянии не приводилось.
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