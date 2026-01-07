Достижения.рф

Восемь человек отравились кониной в Подмосковье

Восемь человек госпитализировали после отравления кониной в Подмосковье
Фото: istockphoto/brizmaker

В Подмосковье зафиксировали массовое отравление кониной. Восемь человек, среди них четверо детей, госпитализировали с подозрением на ботулизм.



Как пишут 7 января «Известия», случай произошел в деревне Холуденево Раменского городского округа. По предварительным данным, мясо приобрели в Костроме и 4 января приготовили во фритюре.

У пострадавших отмечаются симптомы, типичные для ботулизма: двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, трудности с глотанием и выраженная слабость. Сообщается, что одного из пациентов подключили к аппарату ИВЛ. Еще один человек после осмотра отказался от госпитализации, однако сейчас его эвакуируют для оказания медицинской помощи.

Ранее также стало известно, что в Москве ребенок едва не отравился лимонадом «Aloe Vera», который имел запах ацетона.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0