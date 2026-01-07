Восемь человек отравились кониной в Подмосковье

07 января 2026, 22:14

Восемь человек госпитализировали после отравления кониной в Подмосковье

Фото: istockphoto/brizmaker

В Подмосковье зафиксировали массовое отравление кониной. Восемь человек, среди них четверо детей, госпитализировали с подозрением на ботулизм.