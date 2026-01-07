Восемь человек отравились кониной в Подмосковье
В Подмосковье зафиксировали массовое отравление кониной. Восемь человек, среди них четверо детей, госпитализировали с подозрением на ботулизм.
Как пишут 7 января «Известия», случай произошел в деревне Холуденево Раменского городского округа. По предварительным данным, мясо приобрели в Костроме и 4 января приготовили во фритюре.
У пострадавших отмечаются симптомы, типичные для ботулизма: двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, трудности с глотанием и выраженная слабость. Сообщается, что одного из пациентов подключили к аппарату ИВЛ. Еще один человек после осмотра отказался от госпитализации, однако сейчас его эвакуируют для оказания медицинской помощи.
