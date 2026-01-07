В Москве загорелся производственный комплекс
МЧС: производственный комплекс загорелся на юге Москвы
Пожар вспыхнул в производственном комплексе на проспекте Будённого в Москве, но его удалось оперативно потушить. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
По данным ведомства, в среду в 18:56 поступил сигнал о возгорании. На место направили подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая расчёт ПСО №201 Пожарно-спасательного центра. Очаг находился в зоне оборудования на территории комплекса.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в Воронеже при пожаре в многоэтажке погиб мужчина и пострадали трое детей.
