В Москве загорелся производственный комплекс

МЧС: производственный комплекс загорелся на юге Москвы
Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Пожар вспыхнул в производственном комплексе на проспекте Будённого в Москве, но его удалось оперативно потушить. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.



По данным ведомства, в среду в 18:56 поступил сигнал о возгорании. На место направили подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая расчёт ПСО №201 Пожарно-спасательного центра. Очаг находился в зоне оборудования на территории комплекса.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Воронеже при пожаре в многоэтажке погиб мужчина и пострадали трое детей.

Никита Кротов

