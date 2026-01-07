В Москве загорелся производственный комплекс

07 января 2026, 21:47

МЧС: производственный комплекс загорелся на юге Москвы

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Пожар вспыхнул в производственном комплексе на проспекте Будённого в Москве, но его удалось оперативно потушить. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.