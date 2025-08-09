В Европе раскрыли данные о трех утечках с ядерной базы

09 августа 2025, 18:02

Guardian: радиоактивная вода с ядерной базы британских ВМС трижды утекала в море

Фото: iStock/EduardHarkonen

Британские власти раскрыли, что радиоактивная вода трижды попадала в шотландское озеро Лох-Лонг. Утечки происходили на складе в Коулпорте, где хранятся ядерные боеголовки для атомных подводных лодок Trident. Об этом сообщает The Guardian.