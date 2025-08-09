В Европе раскрыли данные о трех утечках с ядерной базы
Британские власти раскрыли, что радиоактивная вода трижды попадала в шотландское озеро Лох-Лонг. Утечки происходили на складе в Коулпорте, где хранятся ядерные боеголовки для атомных подводных лодок Trident. Об этом сообщает The Guardian.
В Шотландском агентстве по охране окружающей среды (Sepa) причиной называют неудовлетворительное обслуживание каналов, по которым протекала загрязненная тритием вода. Утверждается, что на базе не заменили около 1500 изношенных труб, в результате чего они треснули. По данным Sepa, показатель радиоактивности воды не представляет угрозы для жизни и здоровья человека.
Две утечки были зафиксированы в 2010-м, еще одна — в 2019-м. Спустя шесть лет о них потребовал рассказать шотландский комиссар по информации Дэвид Гамильтон.
