В центре Нью-Йорка произошла стрельба

09 августа 2025, 15:50

AP: при стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали три человека

Фото: iStock/TheaDesign

В результате стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали три человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на департамент полиции.