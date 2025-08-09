Достижения.рф

В центре Нью-Йорка произошла стрельба

AP: при стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали три человека
Фото: iStock/TheaDesign

В результате стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали три человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на департамент полиции.



Инцидент произошел в 01:20 по местному времени (08:20 мск). Подозреваемого задержали и допросили, но обвинения пока не предъявили. Всех пострадавших госпитализировали, их оценивается как удовлетворительное.

В сети распространились кадры, на которых видно, как люди в панике покидают место происшествия. Полицейские оказывали помощь раненым, лежащим на земле, и оцепили территорию.

Отмечается, что в 2025 году в городе наблюдается заметное снижение преступности с применением огнестрельного оружия. За полгода число перестрелок сократилось на четверть по сравнению с прошлым годом и стало минимальным за несколько десятилетий.

