В центре Нью-Йорка произошла стрельба
В результате стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали три человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на департамент полиции.
Инцидент произошел в 01:20 по местному времени (08:20 мск). Подозреваемого задержали и допросили, но обвинения пока не предъявили. Всех пострадавших госпитализировали, их оценивается как удовлетворительное.
В сети распространились кадры, на которых видно, как люди в панике покидают место происшествия. Полицейские оказывали помощь раненым, лежащим на земле, и оцепили территорию.
Отмечается, что в 2025 году в городе наблюдается заметное снижение преступности с применением огнестрельного оружия. За полгода число перестрелок сократилось на четверть по сравнению с прошлым годом и стало минимальным за несколько десятилетий.
