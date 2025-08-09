В Таиланде при сходе пассажирского поезда с рельсов пострадали девять человек
В Таиланде при сходе с рельсов пассажирского поезда, следовавшего в Бангкок, пострадали девять человек. Об этом пишет местная газета Bangkok Post.
Инцидент произошел утром субботы, 9 августа, в районе Куйбури. Три вагона опрокинулись на бок, для их подъема потребовалась тяжелая техника.
Движение на участке вскоре восстановили, но поезда ходят с задержками. Информация о состоянии пострадавших и причинах происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов вблизи города Биберах на юго-западе Германии. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.
