В Таиланде при сходе пассажирского поезда с рельсов пострадали девять человек

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Таиланде при сходе с рельсов пассажирского поезда, следовавшего в Бангкок, пострадали девять человек. Об этом пишет местная газета Bangkok Post.



Инцидент произошел утром субботы, 9 августа, в районе Куйбури. Три вагона опрокинулись на бок, для их подъема потребовалась тяжелая техника.

Движение на участке вскоре восстановили, но поезда ходят с задержками. Информация о состоянии пострадавших и причинах происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов вблизи города Биберах на юго-западе Германии. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

Лидия Пономарева

