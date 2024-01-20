В школе Нижнего Тагила первоклассникам дали хлеб со стеклом

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В Нижнем Тагиле родители рассказали о том, что детям подали в школьной столовой хлеб со стеклом.
66.ru пишет, что осколки попались первоклассникам. Родители рассказывают, что один из учеников порезал стеклом язык.
Мать одной из школьниц сообщила, что её ребёнок жевал хлеб и подумал, что попался твердый сахар. А в куске хлеба оказалось стекло размером примерно в сантиметр. Первоклассница рассказала о случившемся работникам столовой, но там её словам не придали значения.
После обеда школьница пошла на уроки и только дома рассказала бабушке о том, что у неё болит горло и живот. Ей вызвали скорую помощь. Сейчас с девочкой всё в порядке.
По словам матери, в школе не стали вызывать скорую помощь. А школьного врача на месте не было. В администрации школы ответили, что медик находился на месте, но к нему никто не обращался за помощью.
Родительница обратилась в Роспотребнадзор. Сейчас школьная администрация разбирается с производителем.
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Мать одной из школьниц сообщила, что её ребёнок жевал хлеб и подумал, что попался твердый сахар. А в куске хлеба оказалось стекло размером примерно в сантиметр. Первоклассница рассказала о случившемся работникам столовой, но там её словам не придали значения.
По словам матери, в школе не стали вызывать скорую помощь. А школьного врача на месте не было. В администрации школы ответили, что медик находился на месте, но к нему никто не обращался за помощью.
Родительница обратилась в Роспотребнадзор. Сейчас школьная администрация разбирается с производителем.
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Мария Фирсова