В «Европейском» задержали официанта по делу о насилии над коллегой

06 июля 2026, 10:35

Фото: iStock/Dzurag

В Москве правоохранители задержали официанта одного из заведений в ТРЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над 21-летней сотрудницей того же кафе. Об этом сообщают Telegram-каналы.