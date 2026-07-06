В «Европейском» задержали официанта по делу о насилии над коллегой
В Москве правоохранители задержали официанта одного из заведений в ТРЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над 21-летней сотрудницей того же кафе. Об этом сообщают Telegram-каналы.
По этим данным, после окончания смены парень предложил девушке проводить ее до выхода из торгового центра. Уже перед уходом, как утверждается, он применил силу, затащил коллегу в туалет и совершил преступление. Вместе молодые люди работали около полугода. До этого случая девушка не замечала с его стороны навязчивого внимания.
В полицию пострадавшая обратилась спустя несколько дней, когда смогла немного прийти в себя после пережитого. Сейчас фигурант находится под стражей, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Если следствие и суд установят его вину, то в зависимости от обстоятельств дела ему может грозить уголовная ответственность по статьям 131 или 132 УК РФ, которые предусматривают наказание за изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера. По основному составу таких преступлений может быть назначено лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
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