Российская пенсионерка лишилась единственного жилья из-за бывшей ученицы

06 июля 2026, 09:47

Mash: пенсионерка из Клина подала в суд на бывшую ученицу, лишившую ее квартиры

Фото: iStock/PIKSEL

87-летняя пенсионерка из Клина обратилась в суд с заявлением о том, что ее бывшая ученица лишила ее единственного жилья. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.