Российская пенсионерка лишилась единственного жилья из-за бывшей ученицы
87-летняя пенсионерка из Клина обратилась в суд с заявлением о том, что ее бывшая ученица лишила ее единственного жилья. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Маргарита рассказала, что она доверяла Елене, которая училась у нее в начальной школе. Некоторое время назад они договорились, что женщина будет покупать пенсионерке лекарства и продукты, ухаживать за ней и решать различные вопросы. Эти договоренности они отразили в документах.
Маргарита призналась, что не вчитывалась в бумаги и полностью полагалась на бывшую ученицу. Однако через несколько месяцев Елена пропала. Тогда выяснилось, что пенсионерка подписала дарственную на свою квартиру, а другого жилья у нее нет.
При этом женщина не признает доводы истицы и утверждает, что пенсионерка добровольно согласилась подписать все документы.
Ранее сообщалось, что 64-летний пенсионер из Оренбурга лишился 4,5 миллиона рублей после того, как его добавили в домовой чат.
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