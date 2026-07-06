Дело об убийстве возбудили после пропажи подростка в Новосибирске
Уголовное дело об убийстве возбудили в связи с безвестным исчезновением 17-летнего Ивана Харламова в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК.
По версии следствия, подросток пропал на прошлой неделе, 3 июля. Он ушел из дома на улице Кошурникова в Дзержинском районе и перестал выходить на связь. К его поискам подключились волонтеры, в том числе отряд «ЛизаАлерт».
В ведомстве назвали приметы юноши. Его рост составляет 180 сантиметров, в день исчезновения на нем были зеленая футболка, серые шорты и кроссовки.
Ранее сообщалось, что в Магаданской области спасатели начали поиски туристов, которые не вышла на связь в установленный срок. Группа из пяти человек зарегистрировалась для сплава по рекам Иганджа и Армань, но не завершила маршрут в оговоренное время.
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