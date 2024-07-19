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В Омске мать кормила ребенка отходами на помойке. Россиянка попала на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Отмечается, что инцидент произошел на рыбном рынке. В сеть попал ролик, на котором можно заметить, как женщина выбирает отходы из мусорного бака и отдает своей дочке. Ребенок ел остатки рыбы и йогурта.
Согласно информации источника, о случившемся осведомлены в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Омской области и полиции. В настоящее время проводится проверка.
В пресс-службе детского омбудсмена в регионе добавили, что женщина является цыганкой. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Согласно информации источника, о случившемся осведомлены в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Омской области и полиции. В настоящее время проводится проверка.
В пресс-службе детского омбудсмена в регионе добавили, что женщина является цыганкой. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Екатерина Коршунова