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СК завел дело на учителя химии из Чечни, который оскорблял христиан в соцсетях

10 октября 2024, 21:57
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

На оскорбившего христиан учителя из Чечни завели уголовное дело в Следственном комитете. Как уточнили в ведомстве, преподаватель химии и физкультуры Мансур Жабраилов публиковал скандальные ролики оскорбительного содержания в сети.
«По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года публиковал в сети интернет информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих», — пояснили в региональном СК.
Фигуранта уже уволили и задержали, сейчас с ним работают следователи. Жабраилов извинился за свои слова в эфире республиканской гостелерадиокомпании «Грозный».



Ранее сообщалось, что увидела россиянка из Омска на теле своей трехлетней дочери, когда забрала ее из садика.

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EMSC: землетрясение зафиксировали под Выборгом в Ленобласти
10 октября 2024, 21:39

Фото: istockphoto/SteveCollender

Землетрясение зафиксировали под Выборгом в Ленобласти. Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), его магнитуда составляет 1,5.
Уточняется, что явление весьма редкое, эпицентр был на десятикилометровой глубине.

А в акватории Байкала накануне случилось землетрясение, чья магнитуда составила 3,9. Как уточнили в главке МЧС по Бурятии, все объекты жизнеобеспечения работают штатно. Подземные толчки не ощущались явно.

Кроме того, в конце прошлого месяца землетрясение произошло в Сахалинской области. Эпицентр был в Охотском море, в 46 километрах от населенного пункта Головнино. Очаг находился на глубине почти 80 километров.

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#природа
#ленинградская область
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Россиянка забрала трехлетнюю дочь из садика в Омске и увидела у нее укусы
10 октября 2024, 21:24

Фото: istockphoto/RkaKoka

Укусы на теле трехлетней дочери, забрав ее из садика, увидела россиянка из Омска. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск». Уточняется, что в минувший вторник, 8 октября, родительнице позвонила воспитательница, сообщив об инциденте. Укусы были на руках, ноге, спине и животе.
«Предполагаю, что дети находились в группе одни, без взрослых. Как оказалось после этого инцидента дети оставались одни систематически», — цитирует Telegram-канал маму девочки.

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону, где мальчики укололись шприцами с кровью на детской площадке на Металлургической.

Ранее сообщалось, что на одной из станций московского метро мужчина упал на рельсы.

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Губернатор Забайкалья вытер козявку об главу лесничества — видео
Губернатор Забайкалья Осипов поковырял в носу и вытер руку об главу лесничества
10 октября 2024, 19:28

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поковырялся в носу, а потом вытер руку об главу лесничества, которая в этот момент зачитывала доклад. Неловкий момент попал на видео, которое выложил телеграм-канал Mash.
Отмечается, что все произошло во время выезда, когда руководитель местного лесничества Елена Шаляпина стоя с ручкой и планшетом что-то объясняла главе региона. Сам Осипов в этот момент поковырялся в носу и, озираясь по сторонам, вытер руку об рукав чиновницы.

Канал утверждает, что на вопрос их редакции «Зачем он вытер козюлю?» губернатор отвечать отказался, а в его приемной попросили позвонить завтра или отправить официальный запрос.



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Мужчина упал на рельсы на станции «Нагатинский затон» в Москве
10 октября 2024, 18:06

Фото: iStock/hank5

На станции «Нагатинский затон» столичного метрополитена на пути упал человек, из-за чего были временно увеличены интервалы движения. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
«На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении ведомства.

При этом Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на очевидцев сообщает, что на станции «Нагатинский затон» мужчина упал на рельсы. Его быстро оттуда подняли на платформу и увезли на скорой помощи.

При этом в Дептрансе столицы уточнили, что график движения поездов был восстановлен уже через пять минут после происшествия.

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The New York Times: ураган «Милтон» осушил залив Тампа в штате Флорида
10 октября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/Zenobillis

Обрушившийся на США ураган «Милтон» высушил залив Тампа в штате Флорида, пишет издание The New York Times.
Уточняется, что в указанном регионе произошел так называемый «обратный штормовой нагон». Ученые отмечают, что природное явление имеет весьма редкий характер. К слову, оно временное. Вода высосана, дно обнажилось, а уровень воды в районе бульвара Бэйшор снижен.

Как указал доцент Университета Пенсильвании Питер Стемпель, такое происходит, когда вода вытесняется из прибрежных заливов ветром. Местных призвали не приближаться к открытому дну залива, поскольку вскоре все может нормализоваться.

Ранее сообщалось, каким на самом деле может быть ураган «Милтон».

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Военэксперт Никулин заподозрил искусственное создание урагана «Милтон»
10 октября 2024, 15:59

Фото: iStock/mikolajn

Военный специалист, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин допустил, что ураган «Милтон» был создан искусственно.
Он пояснил, что ураган перед выборами может быть выгоден компании BlackRock. А его создание может быть последствием протестов против разработки лития в Северной Каролине.

«Наверняка Харп работал на полную мощность. Чтобы не было пустой болтовни, нужно создать некую авторитетную международную комиссию под эгидой ООН и проверить эту версию. Но никто этого делать не будет. У нас такой бесстрашный генсек ООН, что он вряд ли отважится на какие-то действия против администрации Байдена», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил ослабление циклона «Милтон», обрушившегося на западное побережье США.

«Это свидетельство того, насколько ещё не эффективны и не очень точны прогнозы подобного рода явлений. Могут быть разные причины. Но, возможно, перед Флоридой он попал на более прохладный отрезок океана, в этом случае он просто лишился подпитки от океана, и его скорость уменьшилась, интенсивность снизилась», — заявил в беседе с RT Шувалов.

Ранее в сети появились кадры последствий урагана «Милтон», обрушившегося на США.

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«Выборов в США не будет»: когда Жириновский предсказал потоп во Флориде, что станет с Америкой после урагана «Милтон»
10 октября 2024, 15:43

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду, в результате чего американцы остались без электроэнергии. Однако то, что на США обрушится циклон, ранее предсказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. О том, как сбылся очередной прогноз политика и о чем еще он успел предупредить при жизни расскажет «Радио 1».

Жириновский предсказал ураган

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В 2003 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский предостерегал США о возможном затоплении из-за разрушительного урагана. Об этом напомнил телеканал «360». Запись, сделанная 28 января 2003 года, содержит обращение Жириновского к президенту США Джорджу Бушу-младшему. Политик утверждал, что «ученые немного изменят гравитационное поле Земли», что приведет к тому, что территория страны окажется под водой, на что потребуется всего 24 часа.


Ураган «Милтон»: последствия



9 октября во Флориде было зарегистрировано по меньшей мере 36 торнадо. В результате стихии миллионы человек остались без света, сообщает Reuters. Сотни домов получили повреждения, некоторые из них — с серьезными разрушениями.

В результате урагана в штате ожидаются торнадо, град, сильные ветры и обильные дожди. Кроме того, ураган может спровоцировать серьезные наводнения по всему региону.

Геологическая служба США (USGS) предупредила, что ураган «Милтон» может серьезно изменить береговую линию Флориды из-за эрозии пляжей и затопления прибрежных зон. Волны и штормовой нагон от «Милтона» могут привести к эрозии, затрагивающей 100 процентов всех пляжей на побережье Флориды.

В настоящее время аэропорт в Флориде закрыт, а движение судов запрещено.

Единственным вариантом покинуть небезопасную зону остаётся личный автомобиль, однако на заправках закончился бензин, а пробки на выезд из штата растянулись на многие километры, сообщают американские телеканалы.

Некоторые жители выбирают оставаться дома и пережидать ураган в безопасных местах. Президент Джо Байден даже отменил свою поездку в Германию на базу «Рамштайн», чтобы сосредоточиться на организации мероприятий по подготовке к грядущему урагану. Тем не менее, многие пользователи социальных сетей саркастически комментируют его запоздалую реакцию на происходящее.

«Пока до него дойдет, что Флорида тонет, нас уже смоет с лица Земли», — пишут жители штата.

Тем временем, геологическая служба США дает неутешительные прогнозы тем, кто не смог покинуть опасную зону.

Уровень воды вскоре начнёт стремительно подниматься. Сначала образуется слой высотой в метр, что сделает эвакуацию практически невозможной. Затем вода достигнет роста человека, создавая новую опасность — сильные течения смогут уносить автомобили и дома. Также ожидаются волны высотой три метра и даже пять метров. Параллельно скорость ветра может достичь 270 километров в час.

Жертвы урагана во Флориде


В настоящее время подтверждена гибель только шести человек, однако жертв может быть гораздо больше. На месте обрушившихся зданий продолжается разбор завалов.

Телеканал Fox News сообщил, что погибшие находились в доме для престарелых на восточном побережье Флориды.


Пророчество Жириновского о выборах-2024 в США


Владимир Жириновский предсказывал, что президентских выборов в США в 2024 году не будет. Отрывки из выступления политика опубликованы на YouTube.

Жириновский утверждал, что выборов не будет, потому что к тому времени страна перестанет существовать. Эти заявления политик сделал незадолго до своей смерти. Кроме того, политик предрекал, что Соединенные Штаты прекратят свое существование в нынешнем виде в течение ближайших десяти лет.

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РБК: следователи ФСБ опросили топ-менеджеров АСВ в офисе Москвы
10 октября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Следователи ФСБ провели следственные действия в центральном офисе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Москве и опросили топ-менеджеров организации. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает РБК. Отмечается, что визит сотрудников состоялся недавно.
По информации агентства, следователи опросили двух топ-менеджеров АСВ, один из которых — замглавы организации Александр Попелюх, арестованный сегодня Лефортовским районным судом. Другие детали случившегося не сообщаются.

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха. Об сообщалось в картотеке дел Мосгорсуда. Мужчину задержали сразу после допроса у следователя. Согласно данным РБК, Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.

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#суд
#следователи
#машины
#фсб
#следствие
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Замглавы Агентства по страхованию вкладов арестовали после допроса в ФСБ
Суд Москвы арестовал замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Попелюха
10 октября 2024, 14:43

Фото: iStock/undefined undefined

Лефортовский районный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха. Об сообщается в картотеке дел Мосгорсуда.
Отмечается, что мужчину задержали сразу после допроса у следователя. Согласно данным РБК, Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.

Незадолго до ареста по месту жительства замглавы АСВ и на его рабочем месте прошли обыски. Сотрудники силовых структур изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. Срок ареста Попелюха не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Красноярске вынесли приговор бывшему министру за кражу подарков у ветеранов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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