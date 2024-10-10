СК завел дело на учителя химии из Чечни, который оскорблял христиан в соцсетях

Фото: сайт СК РФ
На оскорбившего христиан учителя из Чечни завели уголовное дело в Следственном комитете. Как уточнили в ведомстве, преподаватель химии и физкультуры Мансур Жабраилов публиковал скандальные ролики оскорбительного содержания в сети.
«По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года публиковал в сети интернет информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих», — пояснили в региональном СК.Фигуранта уже уволили и задержали, сейчас с ним работают следователи. Жабраилов извинился за свои слова в эфире республиканской гостелерадиокомпании «Грозный».
Ранее сообщалось, что увидела россиянка из Омска на теле своей трехлетней дочери, когда забрала ее из садика.
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