В Мелитополе задержаны российские военнослужащие с килограммами наркотиков

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Три военнослужащих из отряда «Шторм» задержаны в Мелитополе. Мужчина подозревают в распространении наркотических веществ.
Как сообщает телеграм-канала Baza, у них дома обнаружили пакеты с двумя килограммами запрещенных веществ. Отмечается, что ранее военные были судимы за оборот наркотиков и отбывали наказание в одной колонии.
Сообщается, что двух рядовых и командира взвода задержали 7 декабря. При обыске были найдены пакеты с наркотиками, свёртки, зип-пакеты, электронные весы, фасовочный материал и 6 мобильных телефонов, а также «бухгалтерия» — блокнот с записями.
Экспертиза установила, что в пакеты содержалось 1313 грамм наркотика альфа-ПВП и 855 грамм мефедрона. Также была найдена оптовую закладку с неизвестным на данный момент веществом весом 550 граммов.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
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